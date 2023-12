MotoGP | Stoner su Marquez in Ducati: “Non sarà facile, ma penso che Marc sia ancora il miglior pilota in griglia”

MotoGP Marc Marquez Ducati Gresini – L’arrivo di Marc Marquez in Ducati non poteva passare inosservato e ha dato il suo parere anche Casey Stoner, due volte iridato della MotoGP.

Secondo l’australiano ex Ducati e Honda, per il #93 non sarà scontato vincere il Campionato, anche se lo reputa ancora il miglior pilota in griglia.

Parlando di Team satellite (Marc correrà nel Team Gresini con al Desmosedici GP 23, ndr), Stoner ha sottolineato come le cose siano diverse dal passato e che vincere con una moto SAT anche se dell’anno precedente è possibile. Ecco cosa detto a il “canguro” ad AS.com.

Dichiarazioni Casey Stoner su Marc Marquez Ducati MotoGP

“Non penso che sia così facile tornare a vincere. Con la Ducati probabilmente avrà una moto leggermente migliore di quella che guidava, ma conosceva molto bene la Honda. Ora che andrà in Ducati vedremo se sarà in grado di adattarsi a questo, perché vediamo che molti piloti Ducati sono ancora in grado di perdere l’anteriore. Sai, la Ducati non è una moto a prova di proiettile in questo settore. Dovremo aspettare e vedere come si comporterà Marc. Non basta salire su una moto e poi andare a vincere il Campionato, ma penso ancora che Marc sia probabilmente il miglior pilota sulla griglia. Dobbiamo ritrovare la fiducia di Marc e speriamo che gli infortuni e tutto il resto siano un ricordo del passato e che possa concentrarsi e regalarci dei grandi momenti. Ma non credo che ci sia alcun problema a vincere in questo modo, soprattutto al giorno d’oggi c’è molta meno differenza tra moto ufficiali e satelliti. Tutto ciò che portano alla moto non è sempre un miglioramento e non è adatto a tutti. Basta lavorare con quello che si ha e sfruttarlo al meglio. La maggior parte delle volte è più facile, perché la moto dell’anno scorso è già conosciuta, funziona molto bene, tutti conoscono il set-up, tutti sanno cosa fare se arrivano queste nuove moto e nuove parti. Ci sono molte cose da capire. Quindi penso che non ci sia motivo per cui quella squadra non possa essere competitiva in un campionato con una moto satellite.”

