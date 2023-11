Moto3 | Gp Valencia Gara: Sasaki vince davanti ad Alonso e Ortolà

Moto3 GP Valencia Gara – Ayumu Sasaki ha vinto il Gran Premio della Comunitat Valenciana, 20esima ed ultima gara del Motomondiale 2023 classe Moto3 corso al Ricardo Tormo di Valencia.

Un primo brivido per il pole-man Collin Veijer c’è stato durante il giro di allineamento, quando il pilota del Team Intact GP ha perso il controllo della sua Husqvarna a causa di un high-side. E’ comunque riuscito a risalire in sella e grazie al lavoro dei meccanici è potuto partire dalla prima casella dello schieramento.

Allo start bene entrambe le Husqvarna, quelle di Ayumu Sasaki e Collin Veijer, seguite da Oncu, Kelso, e Ortolà, mentre Artigas arrivando lungo, ha causato un contatto che in un solo colpo ha fatto fuori Diogo Moreira e Vicente Perez, con Holgado largo a perdere posizioni. La manovra è costata ad Artigas un doppio long-lap penalty.

Sette piloti a giocarsi le posizioni di vertice, Collin Veijer, Deniz Oncu, Ayumu Sasaki, David Alonso, Ivan Ortolà, Joel Kelso e Josè Antonio Rueda. Il gruppetto si è poi ridotto e gli ultimi tre giri della gara hanno visto cinque piloti giocarsi la vittoria, Sasaki, Ortolà, Alonso, Veijer e Oncu.

A tagliare per primo il traguardo e a centrare la vittoria è stato Ayumu Sasaki, che ha chiuso la gara davanti a David Alonso (GASGAS Aspar), con Ivan Ortolà (KTM MTA) a chiudere il podio.

Quarto posto per il pole-man Collin Veijer, quinto per Deniz Oncu (KTM Red Bull Ajo) e sesto per Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo). Chiudono la Top Ten Joel Kelso (CFMoto PruestelGP), Daniel Holgado (KTM Tech3), David Munoz (KTM BOE) e Ryusei Yamanaka (GASGAS Aspar).

A punti anche Taiyo Furusato (Honda Team Asia), il nostro Filippo Farioli (KTM Tech3), il neo-iridato Jaume Masia (Honda Leopard), il team-mate di quest’ultimo Adrian Fernandez e il nostro Stefano Nepa (KTM MTA).

Romano Fenati (Honda Snipers) è passato sotto alla bandiera a scacchi in 16esima posizione, davanti a Riccardo Rossi (Honda SIC58 Squadra Corse) e al suo team-mate Matteo Bertelle.

Il Mondiale 2023 si chiude quindi con Masia già Campione, con 274 punti e sul podio Sasaki a -6 e il rookie Alonso a -29. Miglior italiano Stefano Nepa 12esimo a -172.

5/5 - (8 votes)