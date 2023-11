Moto2 | Gp Valencia Gara: Aldeguer fa poker, quarta vittoria consecutiva

Moto2 Gp Valencia Gara – Fermin Aldeguer ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2023 del Motomondiale, classe Moto2. Il pilota del team CAG Speed Up ha conquistato la quinta vittoria stagionale, la quarta consecutiva dopo Thailandia, Malesia e Qatar.

Subito al via, due incidenti hanno visto coinvolti dapprima Guevara, Vietti e Garcia, successivamente al termine del primo passaggio, Escrig e Nozane; fortunatamente senza nessuna conseguenza per i piloti. Garcia e Nozane sono stati trasportati al Centro Medico per ulteriori controlli.

Aldeguer si è imposto subito, conquistando la leadership della classifica, seguito da Aron Canet (Pons WeGow), I due hanno imposto un buon ritmo, con un buon vantaggio sugli inseguitori. Nelle retrovie, lotta tra Alonso Lopez (CAG Speed Up) e Marcos Ramirez (Only Fans American Racing) per il terzo gradino del podio fino al traguardo; ad avere la meglio è stato Lopez.

Quarto Ramirez a precedere Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia) e Jake Dixon (GASGAS). Settimo al traguardo Sam Lowes (Marc VDS), seguito da Joe Roberts (Italtrans Racing).

A chiudere la TOP 10 dei tempi Dennis Foggia (Italtrans Racing) e Albert Arenas (Red Bull KTM Ajo).

Solo dodicesimo il campione del mondo Pedro Acosta che martedì sarà in sella alla KTM GASGAS in occasione dei test.

Gli altri italiani: 16° Tony Arbolino, 19° Matteo Ferrari e 25° Mattia Casadei.

