MotoGP | Martin piega Binder e Marquez: gli highlights della Sprint di Valencia [VIDEO]

MotoGP GP Valencia Sprint – Vi riportiamo gli highlights della Sprint valida per il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Dopo la qualifica opaca di questa mattina, condizionata da una serie di problematiche legate alla gomma anteriore utilizzate nel corso del primo run della Q2, Jorge Martin è riuscito a far sua la mini-gara del week-end valenciano, lasciandosi alle spalle la KTM di Brad Binder e la Honda di Marc Marquez, stabilmente al vertice per l’intera durata della corsa.

Quarto il pole man di questa mattina, Maverick Vinales, mentre Pecco Bagnaia – a causa della scelta errata della gomma posteriore (media al posto della soft) – si è dovuto accontentare della quinta posizione davanti a Fabio Di Giannantonio, pronto comunque a giocarsi delle chance importanti nelle tornate della gara lunga

Appuntamento alle 15.00 di domani, in diretta su Sky Sport MotoGP HD e NowTV, per lo start di questo ultimo round stagionale al Ricardo Tormo. In ballo, ricordiamo, ci sarà il titolo mondiale tra Bagnaia e Martin, con il primo che potrà contare su 14 punti di vantaggio sul rivale.