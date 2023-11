MotoGP | Gp Valencia Gara, Vinales: “Scelta errata della gomma”

MotoGP Valencia Aprilia – Maverick Vinales sarebbe dovuto partire dalla pole nel Gran Premio della Comunitat Valenciana, ma il pilota dell’Aprilia è stato penalizzato di tre posizioni a causa di una penalità inflitta per non aver rispettato il regime di bandiera nero/arancio durante il Warm-up.

In gara la scelta della gomma morbida al posteriore (unico a farlo in griglia, ndr), ha condizionato la sua gara e nel finale ha perso posizioni chiudendo decimo. Ecco cosa ha detto il #12 della casa veneta.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gara GP Valencia MotoGP 2023

“Purtroppo in gara abbiamo pagato una scelta controcorrente. Abbiamo scelto la gomma soft perché dai dati raccolti durante il weekend facevamo meno spin e meno usura della gomma media. Nonostante lo spin sia stato basso in gara, abbiamo avuto un calo eccessivo che ci ha dimostrato che quel quel compound non era la scelta giusta per 27 giri di fila.”

