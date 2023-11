MotoGP | Gp Valencia Gara, Aleix Espargarò: “E’ stata durissima”

MotoGP Valencia Aprilia – Aleix Espargarò nonostante il dolore dovuto alla fresca frattura alla gamba sinistra rimediata una settimana fa nel GP del Qatar, ha stretto i denti e portato a termine il Gran Premio di Valencia.

Il pilota dell’Aprilia è giunto al traguardo in ottava posizione, sgasando con la sua Aprilia una volta rientrato ai box per salutare l’ultima gara del fratello Pol, che lascerà il posto nel Team GASGAS KTM al Campione del Mondo della Moto2 Pedro Acosta.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gara GP Valencia MotoGP 2023

“Oggi è stata durissima, ho avuto molto dolore, specialmente nella seconda metà della gara. Le curve a sinistra erano un incubo. Non riuscivo a cambiare marcia e gli ultimi tre giri sono stati terribili. Malgrado tutto sono soddisfatto perché fino a cinque giri dalla fine sono rimasto a cinque o sei secondi dal primo. Ero molto veloce ma negli ultimi tre giri ho perso fino a quasi due secondi a ogni passaggio. Voglio chiudere con un pensiero per mio fratello Pol, oggi alla sua ultima gara: lui è sempre stato un riferimento per me e oggi è stata grande l’emozione nel dividere con lui la pista per l’ultima volta.”

