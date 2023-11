MotoGP | Gp Valencia Gara, Bastianini: “La mia stagione è finita come era iniziata”

MotoGP GP Valencia Ducati – Enea Bastianini non ha visto il traguardo del Gran Premio della Comunitat Valenciana a causa di una caduta.

Il pilota della Ducati ha chiuso la sua sfortunata stagione così come l’aveva iniziata, con una caduta, che fortunatamente non ha avuto conseguenze fisiche. Martedì inizierà il 2024 con una giornata di test ufficiali e l’obiettivo è voltare pagina.

A fine gara si è congratulato con il suo team-mate Pecco Bagnaia, che si è confermato Campione del Mondo della classe MotoGP.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Valencia MotoGP 2023

“La mia stagione è finita come è iniziata. Oggi è stato molto difficile, la mia velocità non era male ma la confidenza con la gomma anteriore era molto strana e sono entrato alla curva 1 come il giro prima, probabilmente un po’ più veloce per chiudere il gap con Raul, ma ho perso l’anteriore e sono caduto. Sono stati una giornata e un risultato sfortunati, ora martedì inizieremo una nuova avventura. È stata una bella battaglia tra Pecco e Jorge per il titolo, alla fine Pecco è rimasto calmo, Jorge era un po’ più stressato e ha commesso due errori. Sono contento per il mio compagno di squadra e spero di lottare il prossimo anno con lui.”

4.7/5 - (43 votes)