MotoGP | Gp Valencia, Bezzecchi: “Voglio chiudere con un bel risultato”

MotoGP GP Valencia Mooney VR46 – Marco Bezzecchi dopo l’opaca prestazione di Lusail, punta a tornare competitivo in vista dell’ultimo appuntamento della MotoGP 2023 in programma a Valencia.

Con il terzo posto in tasca e ormai inattaccabile, il #72 del Mooney VR46 Racing Team punta a tornare nelle posizioni di vertice.

Domenica sera salirà sul palco del MotoGP Beats: Lights Out Gala per ritirare la medaglia di bronzo conquistata grazie ai 326 punti attualmente nel suo bottino. Ecco cosa ha detto il “Bez.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Valencia MotoGP 2023

“L’ultima gara della stagione è sempre speciale qui a Valencia, quest’anno ci arriviamo sicuri del terzo posto in Campionato. Sono davvero contento, per me e tutta la squadra, è un risultato importantissimo al secondo anno in MotoGP. Sono felice, ma lo sarò ancora di più se riusciremo a tornare competitivi. In Qatar ho fatto molta fatica e non sono mai stato realmente veloce. Chiudere la stagione con un bel risultato è l’obiettivo.”

5/5 - (15 votes)