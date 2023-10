MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race, Marc Marquez: “Oggi mi sono divertito”

GP Thailandia MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha corso una grande Sprint Race al Chang International Circuit, teatro del Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota del Team Honda Repsol che partiva dalla terza fila, ottavo tempo, ha recuperato terreno arrivando a lottare con i piloti che si giocavano il quarto posto, chiudendo ai piedi del podio davanti al connazionale Aleix Espargarò e al nostro Marco Bezzecchi.

Una gara arrembante con staccate che hanno ricordato “vecchi” tempi e con una grinta ritrovata. Ecco cosa ha detto il prossimo pilota Gresini Racing (che potrà già provare la Ducati a Valencia, ndr) ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2023

“Oggi mi sono divertito sin dall’inizio, ho visto che avevo il passo, sono andato forte anche sul giro veloce. Sono partito e mi sentivo bene e alla fine con la gomma usata mi trovavo meglio. All’ultimo giro quando Aleix (Espargarò) ha sbagliato ci ho provato e all’ultima curva si frena dritto e lì la Honda va bene, è un pò come Austin o in India. Qui la gomma è più al limite e non possiamo usare tutta la potenza. Ieri non sono caduto e oggi avevo più confidenza e sono andato all’attacco. Domani sarà difficile, non si potrà guidare per tutta la gara come ho fatto oggi nella Sprint Race, ma vedremo. Questa mattina Bagnaia è andato molto forte con la gomma dura e la nostra moto con la gomma dura non va. La proverò domattina nel warm up e poi vedremo.”

Dichiarazioni Marc Marquez Test Ducati Valencia

“Poter provare la Ducati a Valencia non è solo una questione di un giorno ma di due mesi, perchè poi si risalirà in sella a gennaio. Non poter provare la moto aspettando l’anno nuovo non sarebbe il top. Ringrazio la Honda per avermi dato il permesso di provare, abbiamo una bellissima relazione.”

