MotoGP | KTM, Guidotti commenta il podio di Binder nella Sprint della Thailandia [VIDEO]

MotoGP Sprint GP Thailandia – Insieme a Gino Borsoi, Tommaso Guidotti ha commentato ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD l’esito della Sprint valida per il Gran Premio della Thailandia, quartultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, ponendo particolare attenzione sull’importanza del secondo posto ottenuto da Brad Binder.

Il sudafricano, veloce e constante per l’intera durata della corsa con la propria RC16, è risuscito a confermare i passi in avanti compiuti dalla Casa austriaca nelle ultime settimane, garantendosi non solo punti importanti, ma anche dati importanti per la main race di domani, dove l’usura – ricordiamo – giocherà un ruolo chiave per la lotta al vertice della classifica. Binder, ricordiamo, ha chiuso la corsa al secondo posto, alle spalle di Jorge Martin, mentre Jack Miller non è riuscito a fare meglio della decima piazza.

Appuntamento alle 9.00 di domani mattina, in diretta su Sky Sport MotoGP e NowTV, per lo start di questo quartultimo round del mondiale 2023 di MotoGP.