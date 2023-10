MotoGP | Honda da il via libera, Marc Marquez potrà provare la Ducati a Valencia

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez potrà provare la Ducati a Valencia, la Honda ha dato il via libera al test dell’otto volte iridato con la Desmosedici GP del Team Gresini.

A confermarlo è stato il Team Manager della casa dall’ala dorata Alberto Puig ai microfoni del sito ufficiale della MotoGP. Un comportamento quello della Honda per niente scontato, basti pensare che Yamaha non farà provare la BMW a Toprak Razgatlıoglu in Superbike.

Dichiarazioni Alberto Puig Honda via libera test Valencia Ducati Marc Marquez

“È molto importante, per qualsiasi pilota che cambia team, quindi capiamo la situazione. È così che succede. Il processo va in quella direzione. Non ci saranno obiezioni da parte di Honda.”

Per quanto riguarda il suo sostituto Puig ha aggiunto: “Non è facile, non ci sono molte possibilità, questo è chiaro. Praticamente tutti i piloti sono già sotto contratto. Ci sono alcune opzioni, naturalmente, non dirò che non ne abbiamo. Non avere tempo per scegliere fra un ampio ventaglio di piloti non è ideale, probabilmente. Ma questa è la situazione. Dobbiamo andare avanti e tenere duro.”

Si parla di Miguel Oliveira attuale pilota Aprilia RNF e Fabio di Giannantonio, Ducati Gresini, colui che lascerà la moto a Marc Marquez.

