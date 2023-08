MotoGP | Gp Silverstone Sprint Race, Vinales: “Siamo capaci di fare grandi cose”

GP Gran Bretagna MotoGP 2023 Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso sul terzo gradino del podio la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, nona tappa della MotoGP 2023 disputata a Silverstone.

Il pilota Aprilia ha fatto una bella rimonta dall’ottava casella andando a centrare un risultato che fa ben sperare anche per la gara “lunga” di domani. Ecco cosa ha detto a Sky Sport il #12 della casa veneta.

Dichiarazioni Maverick Vinales Sprint Race GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Se tiriamo fuori il massimo dalla nostro moto siamo capaci di fare grandi cose. Abbiamo lavorato tanto con il Team per migliorare la partenza e i primi giri e siamo migliorati. Questa estate abbiamo lavorato su questo. Sul bagnato sono sempre stato veloce ed era questione di tempo per trovare il giusto setup e oggi abbiamo fatto un grande passo in avanti. Penso di poter far bene anche sull’asciutto e l’importante è tirare fuori il 100% della moto e il risultato arriverà. Dobbiamo avere fiducia in noi, possiamo farcela.”

