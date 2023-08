MotoGP | Gp Silverstone Sprint Race, Bezzecchi: “E’ stata una bella gara”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha ottenuto il secondo posto nella Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, nono round della MotoGP 2023 disputato a Silverstone.

Il pilota del Team Mooney VR46 Racing Team si è arreso al solo Alex Marquez, vincitore della prima gara in Top class, anche se nella Sprint Race e non nella gara “lunga” della domenica.

Complice l’opaca gara di Pecco Bagnaia che ha chiuso 14esimo, il “Bez” si porta a -27 dalla vetta della classifica iridata. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“E’ stata una bella gara, quando Alex (Marquez) è passato in testa ho cercato di passare Jack (Miller) e di stare con lui. Ho visto che guidava molto sporco e pensavo che potesse non arrivare alla fine con le rain, ma quando sono andato a spingere anche io ero in difficoltà. E’ stato più bravo, ma sono contento del risultato. Questa mattina ho spinto ed ho sbagliato, poi non sapevo in che posizione fossi, poi ho scoperto che ero in pole. Sul bagnato ho trovato un buon setup e andiamo bene anche sull’asciutto, anche se abbiamo girato poco. Oggi non era possibile andare con le slick, fosse stata la gara “lunga” di poteva azzardare. Mi trovo benissimo con la mia squadra, vorrei una moto ufficiale e sarà una scelta difficile (la moto Factory l’avrebbe al momento solo in Pramac, ndr).”