MotoGP | Gp Silverstone, Bagnaia: ”Lo scorso anno una delle vittorie più belle della mia carriera”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati – Francesco Bagnaia dopo la lunga pausa estiva è pronto a tornare in sella alla propria Ducati Desmosedici GP in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna.

Il #1 della “Rossa” a due ruote durante le vacanze si è sia riposato che allenato e non sono mancate giornate in pista in sella alla Ducati Panigale V4S.

Insieme al team-mate Enea Bastianini è stato anche al Festival of Speed di Goodwood (Inghilterra), dove hanno sfilato con le loro Desmosedici GP davanti ai numerosi appassionati e tifosi presenti, e lo scatto che ritrae insieme Bagnaia e Stoner, entrambi Campioni del Mondo con Ducati in MotoGP, è diventato iconico.

Lo scorso anno a Silverstone colse una delle vittorie più belle della stagione. Ecco cosa ha detto il leader della classifica iridata.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“E’ stata una bella pausa estiva: ho potuto riposarmi, ma anche dedicarmi al mio programma di allenamento e mi sono divertito molto in pista, in diverse occasioni, con la Panigale V4S insieme agli altri piloti Ducati. Ora è tempo di ricominciare e ne sono felice. L’anno scorso a Silverstone ho ottenuto una delle vittorie più belle della mia carriera in un fine settimana che non era iniziato nel migliore dei modi. L’obiettivo quest’anno sarà quello di partire subito con il piede giusto e, soprattutto, cercare di portare a casa altri punti importanti per la classifica generale.”

