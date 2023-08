MotoGP | Gp Silverstone, Marini: “L’obiettivo è avvicinarci ai più forti”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Mooney VR46 – Luca Marini fresco di matrimonio con la sua storica fidanzata Marta Vincenzi, tornerà in pista a Silverstone, teatro del Gran Premio di Gran Bretagna, nona tappa della MotoGP 2023.

L’obiettivo del #10 del Mooney VR46 Racing Team è avvicinarsi ai più forti per potersi giocare posizioni da podio. Marini ha definito la pista di Silverstone “molto complicata e tecnica” ma ha anche aggiunto di avere “un ottimo pacchetto per poter essere competitivi.” Ecco cosa ha detto.

Dichiarazioni Luca Marini Preview Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“È stato un lungo break, ma ci voleva! In più sono successe molte cose importanti e sono contento perché ora tornerò in pista con ancora più motivazioni per questa seconda metà di stagione. Veniamo da una serie di gare solide, dove ho centrato buoni piazzamenti, ma forse mancava qualcosa per essere lì con il gruppo dei primissimi per giocarsi le posizioni che contano. L’obiettivo da adesso fino a Valencia è questo: continuare a lavorare sodo, prestare attenzione ai dettagli e avvicinarci ai più forti. Silverstone è una pista molto complicata e tecnica ma abbiamo un ottimo pacchetto per poter essere competitivi, proveremo anche la nuova modifica sul format e in più il pubblico qui è sempre speciale.”