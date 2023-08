MotoGP | Gp Silverstone, Bezzecchi: “Le moto mi sono mancate”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Mooney VR46 – Marco Bezzecchi non vede l’ora di tornare in sella alla Ducati MotoGP e lo farà a Silverstone, teatro del Gran Premio di Gran Bretagna.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team si è sia riposato che allenato in questa lunga pausa, è anche andato in moto, ma le gare come ha detto il “Bez”, sono un’altra cosa.

Dopo otto gare il #72 della Ducati ha centrato ben sette podi tra Sprint e gare “lunghe” ed è stato protagonista assoluto nell’ultima gara corsa ad Assen. Per lui un podio in Moto2 nel 2021 sul tracciato inglese.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Sono andato in vacanza con il mood che volevo, ho fatto un weekend praticamente perfetto in Olanda e mi sono goduto casa in queste settimane. Le moto mi sono mancate, anche se ci siamo allenati spesso con i ragazzi dell’Academy, ma i GP sono un’altra cosa. Silverstone non è un tracciato facile da interpretare, molto lungo, con una serie di curve guidate e non sarà scontato essere lì con i più forti. Partiamo con il piede giusto da venerdì, proviamo anche questa nuova modifica sul format che dovrebbe agevolarci nel prendere confidenza con la pista e torniamo al lavoro con le batterie cariche per questa seconda metà di stagione.”