MotoGP | Gp Silverstone, Marc Marquez: “Torno in pista riposato e pronto a lavorare”

GP Gran Bretagna MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez dopo aver saltato i Gp di Germania e d’Olanda, tornerà in pista a Silverstone, teatro della nona tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota della Honda torna in pista riposato e pronto a lavorare in un tracciato dove ha ottenuto tre podi, compresa la vittoria del 2014. Ecco cosa ha detto il #93 del Repsol Honda Team.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Gran Bretagna Silverstone

“Abbiamo avuto una pausa estiva importante, un’occasione per ripartire e recuperare dopo un inizio di stagione impegnativo. Dal punto di vista fisico e mentale torno in pista riposato e pronto a lavorare. Non vedo l’ora di rivedere tutti nel Repsol Honda Team e di capire il lavoro svolto durante la pausa. Silverstone è un circuito dove ho avuto belle battaglie in passato. La cosa più importante è tornare in moto, tornare a lavorare e cercare di migliorare.”

4.6/5 - (40 votes)