MotoGP | Gp Silverstone, Alex Marquez: “Il circuito inglese mi piace, meteo a parte”

MotoGP Gp Silverstone Gresini Racing – Alex Marquez dopo la lunga pausa estiva è pronto a ricominciare, prossima tappa Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, nona tappa del Motomondiale 2023.

Lo spagnolo nel corso della pausa si è riposato, allenato e ha anche girato (seppur con una Panigale) a Misano. Qualche chilometro per levarsi la ruggine di dosso e ritrovare qualche sensazione di velocità.

Dichiarazione Alex Marquez Gp Silverstone MotoGP 2023

“Cinque o sei settimane di stop… ho perso il conto ormai. Le vacanze sono sempre importanti per ricaricare le batterie e ora c’è tanta voglia di tornare in sella e ritrovare la squadra. Silverstone è un circuito molto esigente e durante questa pausa mi sono rilassato, ma ho anche lavorato duramente per essere pronto a una seconda parte di stagione molto importante. Il circuito inglese mi piace, meteo a parte, e non vedo l’ora di ricominciare”.

5/5 - (1 vote)