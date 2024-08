MotoGP | GP Silverstone Gara, Alex Marquez: “Sono contento”

MotoGP GP Silverstone Gresini Racing – Punti importanti per Alex Marquez nel Gran Premio d’Inghilterra. Il pilota del team Gresini è stato autore di una bella lotta con Fabio Di Giannantonio ed ha concluso al traguardo in sesta posizione.

Dichiarazioni Alex Marquez, GP Silverstone

“Sono contento della gara e in generale di tutto il fine settimana. Forse avremmo dovuto optare per la dura anteriore, ma con la media abbiamo lottato e ci siamo divertiti. La lotta con Diggia è stata ok, entrambi volevamo stare davanti e io non volevo rimanere in scia per non far scendere la pressione sull’anteriore. Va bene così, punti importanti e a breve c’è l’Austria”