MotoGP | GP Silverstone Gara, Bezzecchi: “È stata dura nonostante l’antidolorifico”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha stretto i denti e dopo l’incidente di ieri, dove era stato tamponato al via da Franco Morbidelli, ha chiuso ottavo il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il dolore al piede destro si è riacutizzato soprattutto nel finale di gara, gli ultimi giri sono sembrati interminabili al prossimo pilota Aprilia, che però ha avuto un buon feeling con la Ducati Desmosedici GP 23. Ecco cosa ha detto il “Bez”.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara Gp Silverstone MotoGP 2024

“È stata dura, ho sofferto nel finale nonostante l’antidolorifico. Gli ultimi giri sono stati interminabili, non sentivo più la gamba, ma detto questo le sensazioni sulla moto erano buone. Non sono partito male, poi ho trovato Brad (Binder ndr) nel mezzo, sicuramente avrà avuto qualche problema con la moto, poi ho recuperato bene. Peccato per la qualifica, non è stata perfetta e poi questo si paga nel weekend. Sono contento del feeling di oggi, ho guidato meglio.”

