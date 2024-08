MotoGP | Gp Silverstone Gara, Marc Marquez: “Peccato per l’errore di ieri”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez dopo la caduta di ieri nella Sprint Race di Silverstone, ha chiuso al quarto posto la gara “lunga” della domenica.

Un weekend iniziato male per l’otto volte iridato, che recrimina per la caduta di ieri, che gli ha fatto perdere anche il terzo posto in Campionato.

Il #93 della Ducati avrebbe firmato per due quarti posti tra gara Sprint e gara lunga, ecco cosa ha detto al termine del Gran Premio di Gran Bretagna.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara Gp Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2024

“Con 2 quarti posti avremmo salvato il fine settimana, peccato davvero per l’errore di ieri. Purtroppo questo fine settimana siamo partiti troppo indietro, la nostra base di partenza non funzionava come avremmo voluto. Il team ha fatto un lavoro enorme e siamo arrivati preparati per la gara. Avrei firmato ieri per un 4º in gara e oggi abbiamo centrato l’obiettivo.”

4.4/5 - (5 votes)