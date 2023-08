MotoGP | Gp Silverstone, Morbidelli: “Voglio un nuovo inizio”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli correrà a Silverstone (teatro del Gran Premio di Gran Bretagna, ndr) con la consapevolezza che questa sarà l’ultima stagione con la Yamaha.

Il pilota italo-brasiliano sarà infatti sostituito dal prossimo anno da Alex Rins, mentre per lui potrebbero aprirsi le porte della Ducati, Team Gresini o VR46. La stagione è però ancora lunga (mancano ancora 12 gare,ndr) e “Franky” cercherà di tornare competitivo.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Torniamo a scuola dopo la pausa estiva e sarà bello rivedere il team dopo queste cinque settimane. Ho fatto buon uso del tempo libero. Mi sono rilassato un po’, sono andato al matrimonio di Luca Marini e mi sono allenato. Essere stato via per un po’ mi ha aiutato a ricaricarmi in modo da affrontare al meglio il periodo impegnativo che ci aspetta. Abbiamo ancora 12 gare da disputare e ora possiamo utilizzare la prima sessione di ogni weekend di gara per girare e lavorare sul setup senza preoccuparci di entrare in Q2. Questo ci offre l’opportunità di testare cose per cui altrimenti non avremmo avuto tempo. Questa volta saremo nel paddock internazionale di Silverstone, è un bel cambiamento. È perfetto, poiché vogliamo cercare di fare un nuovo inizio nella seconda metà della stagione.”