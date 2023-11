MotoGP | Gp Qatar Sprint Race, Di Giannantonio: “Davanti ero al limite”

MotoGP GP Qatar Ducati Gresini – Fabio Di Giannantonio ha chiuso al secondo posto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, 19esimo appuntamento della MotoGP 2023.

Il pilota romano del Gresini Racing nonostante una partenza non ottimale e parte del primo giro con il device non “sganciato”, è stato autore di una grande rimonta, che lo ha portato ad insidiare il vincitore Jorge Martin.

Un’altra bella prestazione per “Diggia” che è ancora senza moto in ottica 2024 ma che sta dando tutto fino alla fine. Ecco cosa ha detto il #49 della Ducati ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Qatar MotoGP 2023

“Purtroppo la mia partenza è stata veramente tremenda, è stato difficile trovare il giusto punto in cui rilasciare la frizione perchè la moto spinna tanto perchè dove partiamo è molto sporco. Ho poi avuto un problema perchè per metà del primo giro non mi si è sganciato il device anteriore. La gomma è subito andata su di temperatura perchè avevo altre moto davanti, allora ho pensato a gestire la gara. Sapevo che avevo un buon passo ma non ho voluto rischiare troppo perchè ero al limite davanti. Sono comunque molto contento di questa gara Sprint. Martin è un pilota molto preciso, io lo studio molto, perchè mette sempre le gomme allo stesso punto e guida in modo ripetitivo. Io ho pagato il surriscaldamento della gomma anteriore. Sarei potuto essere più veloce in gara se fossi partito meglio.”