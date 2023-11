MotoGP | Martin trionfa nella Sprint del Qatar: l’ultimo giro a Lusail [VIDEO]

MotoGP GP Qatar – Vi riportiamo l’ultimo giro della Sprint valida per il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Al termine di una bella rimonta, arrivata grazie ad un super ritmo gara, Jorge Martin è riuscito a issarsi al comando della classifica, lasciandosi alle spalle – dopo un bel duello – Fabio Di Giannantonio e Luca Marini. Un primato importante che ha permesso all’iberico di dimezzare il distacco in classifica da Pecco Bagnaia, ormai lontano solo sette punti. Quarta posizione per Alex Marquez, seguito appunto da Bagnaia – mai realmente in lotta per le primissime posizioni – Maverick Vinales, Brad Binder e Fabio Quartararo.

Completano la graduatoria della top dieci Augusto Fernandez e Johann Zarco. Appuntamento alle 18.00 di domani pomeriggio, diretta su Sky Sport MotoGP HD e NowTV, per la partenza vera e propria di questo round mondiale sul tracciato di Lusail.