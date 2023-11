MotoGP | Gp Qatar Sprint Race, Marini: “Problemi al posteriore”

MotoGP GP Qatar Lusail Mooney VR46 – Luca Marini dopo la pole position ottenuta in Qatar, ha chiuso al terzo posto la gara Sprint corsa al Lusail International Circuit.

Il #10 del Mooney VR46 Racing Team è partito bene ma si è dovuto arrendere a Jorge Martin prima e Fabio Di Giannantonio poi. A differenza dei suoi avversari il pesarese ha scelto una gomma soft all’anteriore, scelta che ha poi “difeso” visto che è stata quella sempre usata in Qatar. Ecco cosa ha detto a Sky Sport.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Qatar Lusail MotoGP 2023

“Ho scelto la gomma anteriore soft perchè volevo essere sicuro di poter stare davanti in partenza. Partivo primo e non volevo rischiare nella curva a sinistra. Sapevo che la soft a destra era un pò inferiore, però mi sono difeso e a dire la verità il problema è stata la gomma posteriore che dopo 4 giri era finita. Oggi in molti sono andati forte con la hard e domani mattina la proverò, ma il vero problema è il posteriore. Quando c’è così poco grip Martin fa sempre la differenza. Potrebbe essere lui l’uomo da battere domani e anche Diggia (Fabio Di Giannantonio, ndr) sta facendo un bel weekend, quindi non sarà per niente facile. Pensando alla gara lunga di domani dico che si potrebbe usare anche la soft all’anteriore, da quando la Michelin è entrata in MotoGP, qui si è sempre usato quella mescola.

