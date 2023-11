MotoGP | Gp Qatar, Quartararo: “Siamo motivati”

MotoGP GP Qatar 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo dopo l’ottimo 5° posto nella gara “lunga” di Sepang proverà ad essere tra i primi anche al Lusail International Circuit.

Sulla pista qatariota il #20 della Yamaha vinse nel 2021, mentre non ebbe fortuna lo scorso anno, dove chiuse al nono posto, ad oltre dieci secondo dal vincitore Enea Bastianini. Ecco cosa ha detto “El Diablo”.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Qatar MotoGP 2023

“Ho fatto una partenza migliore nel GP della Malesia e sono abbastanza contento di quanto sono stato veloce durante tutto il fine settimana. Essere in grado di lottare con altri piloti e ottenere un altro piazzamento nella top-5 è stato fantastico, ma ora dobbiamo concentrarci sul prossimo GP. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo corso in Qatar. La gara del 2022 non è andata bene come speravamo, ma abbiamo la motivazione per ottenere un risultato migliore quest’anno.”