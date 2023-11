MotoGP | Gp Qatar, Bastianini: “Proverò a vincere ancora”

MotoGP GP Qatar Ducati – Enea Bastianini non vede l’ora di tornare in pista dopo essere tornato al successe a Sepang, teatro del Gran Premio della Malesia.

Il #23 della Ducati dopo una stagione travagliata e condizionata da due infortuni è tornato grande protagonista ed ora torna in Qatar, al Lusail International Circuit, tracciato dove lo scorso anno vinse la gara inaugurale della MotoGP 2022, la sua prima in Top Class. Ecco cosa ha detto “La Bestia”.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Qatar MotoGP 2023

“La scorsa settimana a Sepang mi sono tolto finalmente un peso e ora mi sento più libero! Sono tornato a divertirmi sulla moto e di conseguenza ad essere veloce. Questo fine settimana correremo in Qatar, un’altra pista dove in passato sono stato competitivo e dove lo scorso anno ho vinto la mia prima gara in MotoGP! Non so se riuscirò a ripetermi di nuovo, ma ci voglio sicuramente provare!”

