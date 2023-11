MotoGP | Gp Qatar, Bagnaia: “Cercheremo di allungare in Campionato”

MotoGP GP Qatar Ducati – Pecco Bagnaia dopo il terzo posto della gara “lunga” di Sepang è pronto ad affrontare la penultima tappa della MotoGP 2023, il Gran Premio del Qatar, 19esima gara del Motomondiale 2023.

Il pilota piemontese della Ducati arriva a Lusail da leader del Mondiale ed avrà disposizione il primo match point. Il vantaggio su Jorge Martin (Pramac Racing) al momento è di 14 punti e, se dovesse chiudere il weekend con 37 punti in più rispetto allo spagnolo, si aggiudicherebbe matematicamente il titolo 2023, il secondo in MotoGP. Ecco cosa ha detto il #1 della casa di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Qatar MotoGP 2023

“Sono contento di tornare a correre in Qatar questo fine settimana. È un’altra pista dove generalmente siamo sempre stati competitivi. Nel GP in Malesia siamo riusciti finalmente ad essere veloci già a partire dal venerdì, e siamo tornati in pole position, cosa che non succedeva da Barcellona. Anche qui sarà importante riuscire a fare lo stesso. 14 punti di vantaggio in classifica non sono molti, perciò l’obiettivo sarà quello di provare ad aumentare il distacco su Jorge (Martin) in Campionato.”

