MotoGP | Gp Qatar Prove Libere 1: Martin precede Zarco, bene Bagnaia

MotoGP Gp Qatar Prove Libere 1 – Jorge Martin ha ottenuto il miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio del Qatar classe MotoGP, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma al Lusail International Circuit.

Il pilota del Pramac Racing ha portato la sua Ducati Desmosedici davanti a tutti con il crono di 1.56.393, crono lontano da quello della scorsa stagione, quando in FP1 Brad Binder girò in 1:54.851. Così come nelle classi Moto3 e Moto2 la causa è da ricercarsi nella sabbia portata in pista da pioggia e vento.

Il #89 della Ducati che ha usato una gomma hard all’anteriore e una media al posteriore ha preceduto di 0.172s il team-mate Johann Zarco, con quest’ultimo che ha utilizzato la stessa soluzione di gomme.

Ottima la sessione del leader della classifica iridata Pecco Bagnaia, che ha utilizzato lo stesso treno di gomme hard-hard per tutta la durata del turno e che paga solo 0.229s dalla vetta.

Raul Fernandez con l’Aprilia SAT del Team RNF è quarto davanti alla Yamaha di Franco Morbidelli e alla Ducati del Mooney VR46 Racing Team di Luca Marini.

In Top Ten anche Aleix Espargarò con l’Aprilia (scivolato ad inizio turno senza conseguenze fisiche, ndr), Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini), Pol Espargarò (KTM Team GASGAS) e Brad Binder (KTM).

Fabio Quartararo con la seconda Yamaha ha chiuso 11esimo, davanti all’Aprilia di Maverick Vinales e alla KTM di Jack Miller (che montava sulla sua RC16 una nuova ala posteriore, ndr).

Il vincitore di Sepang Enea Bastianini (Ducati Factory) ha chiuso 17esimo, davanti al compagno di marca Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team).

Solamente 20esimo Marc Marquez, preceduto dal suo compagno in Repsol Honda Joan Mir, mentre dopo una scivolata ha chiuso 16esimo suo fratello Alex, rider Ducati Gresini, squadra che sarà anche dell’otto volte iridato sin dal martedì post-gp di Valencia, quando tutti saranno in pista in ottica 2024.

