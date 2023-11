Moto3 | Gp Qatar Prove 2: Masia il più veloce, Fenati è secondo

Moto3 GP Qatar Prove 2 – Jaume Masia è stato il più veloce nella seconda sessione di prove del Gran Premio del Qatar classe Moto3, 19esima tappa del Motomondiale 2023 in programma al Lusail International Circuit.

Il leader della classifica iridata ha portato in vetta la Honda NSF 250RW del Team Leopard con il crono di 2:06.794, piazzandola davanti alla gemella del Team Snipers del nostro Romano Fenati.

Terzo tempo per Collin Veijer, con il #95 del Team Intact GP che in sella alla sua Husqvarna ha preceduto Ivan Ortolà (KTM MTA), Matteo Bertelle (Honda Snipers), Xavier Artigas (CFMoto PruestelGP) e David Alonso (GASGAS Aspar). In Top Ten anche Ayumu Sasaki (Husqvarna Intact GP), Daniel Holgado (KTM Tech3) e Stefano Nepa (KTM MTA).

Qualificati alla provvisoria Q2 anche Vicente Perez (KTM BOE), Kaito Toba (Honda SIC58 Squadra Corse), David Munoz (KTM BOE) e Deniz Oncu (KTM Red Bull Ajo).

Filippo Farioli in sella alla KTM del Team Tech3 è 15esimo, mentre Riccardo Rossi con la Honda del SIC58 Squadra Corse ha finito il turno in 20esima posizione.

