Moto2 | Gp Qatar Prove 1: Aldeguer al comando, Foggia è settimo

Moto2 Gp Qatar Prove 1 – Fermin Aldeguer ha ottenuto il miglior tempo della prima sessione di prove del Gran Premio del Qatar, 19esima tappa della classe Moto2, in programma a Lusail.

Il pilota della SpeedUp, Team di proprietà di Luca Boscoscuro, che è al centro di mercato per passare in Ducati MotoGP nella squadra di Valentino Rossi, ha fermato il cronometro sul tempo 2:01.097, andando a precedere di 0.343s Manuel Gonzalez (VR46 Team).

Così come per la Moto3 tempi alti rispetto allo scorso anno a causa della sabbia portata in pista dalla pioggia prima e dal vento poi.

Terzo e quarto tempo per Jake Dixon (Aspar) e per il neo-campione Pedro Acosta (Red Bulla Ajo), i due sono seguiti da Alex Escrig (Forward), Aron Canet (Pons) e dal migliore dei piloti italiani, il rookie Dennis Foggia (Italtrans).

Chiudono la Top Ten Albert Arenas (Red Bulla Ajo), Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing) e Darryn Binder (Intact GP).

Qualificati alla provvisoria Q2 anche Filip Salac (Gresini), Ai Ogura (Team Asia), Barry Baltus (Racing GP) e Joe Roberts (Italtrans).

Celestino Vietti (Fantic Racing) ha chiuso 20esimo, Tony Arbolino (Marc VDS) 23esimo e Mattia Casadei (Fantic Racing) 27esimo.

