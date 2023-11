MotoGP | Gp Qatar Gara, Bagnaia: “Gomme? Molto difficile trarre conclusioni”

MotoGP GP Qatar Ducati – Pecco Bagnaia si è ripreso con gli interessi quanto perso ieri nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar, 19esima gara del Motomondiale 2023 corsa al Lusail International Circuit.

Il #1 della Ducati è stato autore di una bella gara, persa a quattro giri dalla fine a favore di Fabio Di Giannantonio, ma che poteva finire addirittura nella ghiaia quando nel tentativo di passare di nuovo al comando, è stato risucchiato dalla scia della Ducati #49, arrivando ad un piccolo contatto e ad allargare fino a finire nello spazio di fuga.

Il piemontese è comunque rientrato in seconda posizione e complice la decima posizione di Jorge Martin, arriverà a Valencia con 21 punti di vantaggio sullo spagnolo. Ecco cosa ha detto a Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara GP Qatar MotoGP 2023

“Gli ultimi due giri sono stati traumatici, non mi aspettavo di essere risucchiato dalla scia, ci siamo anche toccati (con la moto di Fabio Di Giannantonio, ndr) ed ho avuto fortuna. Ho avuto un front-lock all’anteriore, per fortuna avevo aperto il gap con chi mi seguiva. Quando vieni risucchiato perdi il carico delle ali, mi sono spaventato, è stata una sensazione abbastanza orribile. Sono riuscito a salvarla mettendola di traverso, come detto siamo stati fortunati. Per quanto riguarda il discorso delle gomme è molto difficile trarre conclusioni. Qui la Michelin ha portato una mescola particolare che non usiamo spesso. Venerdì non ho mai avuto problemi, stessa cosa ieri mattina mentre nel pomeriggio non andava. Oggi in gara ho fatto quello che avrei fatto anche ieri (dice riferendosi alla gomma che lo ha rallentato, ndr). Siamo stati bravi a non farsi influenzare, nel warm up avevamo fatto una modifica ma poi siano tornati indietro. In gara è stata fondamentale la partenza, volevo stare davanti per evitare qualche disastro in curva 1. Oggi l’obiettivo era vincere, ci ho provato ma un errore non me lo ha permesso. Sarebbe comunque stata dura perchè Diggia (Fabio Di Giannantonio) era molto forte. A Valencia la gara Sprint sarà fondamentale.”

