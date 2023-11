MotoGP | Gp Qatar Gara, Bezzecchi: “È stato davvero complicato arrivare alla fine”

MotoGP GP Qatar Lusail Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha chiuso il Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, in tredicesima posizione.

Domenica in salita dopo una tre giorni particolarmente difficile per Marco che non ha potuto tenere il ritmo del gruppo in lotta per le posizioni che contano e dire la sua. Chiude anche oggi in zona punti pronto a voltare pagina la prossima domenica per il gran finale a Valencia.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi GP Qatar Lusail Gara MotoGP 2023

“Una gara difficile, è stato davvero complicato arrivare alla fine. Dopo soli due giri, la pressione della gomma davanti era altissima. Improvvisamente tutte le spie di allarme si sono accese e ho dovuto alzare il ritmo. Non avevo feeling, soprattutto sul davanti. Non il miglior giorno della mia stagione, era impossibile riuscire a stare in scia. Davvero un peccato, speriamo in una sorte diversa a Valencia.”

