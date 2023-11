MotoGP | Gp Qatar Gara, Marini: “L’obiettivo era quello di partire molto forte, ma Pecco è partito meglio”

MotoGP GP Qatar Lusail Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, in terza posizione.

Al via dalla pole position in sella alla Ducati Desmosedici GP e in P2 al termine del primo giro, Luca gestisce al meglio la gomma per tutta la durata di gara. Velocissimo e costante nel finale, firma il secondo podio della stagione (P2 al GP delle Americhe ndr).

Dichiarazioni Luca Marini Gara GP Qatar Lusail MotoGP 2023

“Sono contento, un weekend davvero solido coronato dal doppio podio, un premio per tutta la squadra che sta facendo un grandissimo lavoro. La scelta della soft non è stata casuale, l’obiettivo era quello di partire molto forte, mantenere la posizione e aprire un gap dietro. Purtroppo Pecco (Bagnaia ndr) è partito fortissimo e in scia, i primi giri, ero in difficoltà. La temperatura era altissima, cercavo di non stare in scia, ma di gestire al meglio. Peccato poi aver perso tanto tempo in bagarre con Alex e Brad (Marquez e Binder ndr) perché abbiamo lasciato andare Pecco e Fabio (Di Giannantonio ndr). Nel finale ho dato il massimo e quanto conservato delle gomme è stato la chiave.”

5/5 - (15 votes)