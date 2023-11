MotoGP | Gp Qatar Day 1, Bastianini: “Sono piuttosto arrabbiato”

MotoGP GP Qatar Ducati – Una bandiera gialla prima e la caduta di Miller poi hanno negato l’accesso diretto in Q2 ad Enea Bastianini nel GP Qatar, 19esima e penultima tappa della MotoGP 2023.

Il #23 della Ducati, tornato alla vittoria in Malesia, dovrà passare forzatamente dalla Q1 per trovare l’accesso in Q2 e poi giocarsi tutto in qualifica. Ecco cosa ha detto la “Bestia”.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Qatar MotoGP 2023

“Sono piuttosto arrabbiato perché ho perso uno dei miei giri buoni a causa di una bandiera gialla. Con la gomma soft puoi fare al massimo uno o due tentativi, ma nel primo ho preso la bandiera e nel secondo Miller è caduto davanti a me e ho dovuto chiudere il gas. Ho provato a fare un terzo giro, ma la moto scivolava molto. Il feeling non è lo stesso della Malesia, ma anche gli altri piloti Ducati stanno avendo qualche problema ed è stata una giornata un po’ difficile per tutti. Il giro che mi è stato tolto sarebbe stato sufficiente per riuscire ad entrare in Q2, ma siamo stati sfortunati. Domani cercheremo di adattarci meglio alle condizioni della pista, che penso saranno comunque migliori rispetto ad oggi

