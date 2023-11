MotoGP | Gp Qatar Day 1, Morbidelli: “Oggi avevamo la velocità, ho preso la bandiera gialla in entrambi i miei giri veloci”

MotoGP GP Qatar 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, con il tredicesimo tempo.

Nonostante una prestazione promettente, la sfortuna ha colpito in entrambi i suoi giri veloci, causando la perdita della possibilità di accedere alla Q2. In questo scenario, Franco riflette sulla giornata, esprimendo la delusione per l’opportunità mancata, ma al contempo evidenziando la positività della velocità mostrata dalla sua moto. Con determinazione, il pilota guarda già a domani, con l’obiettivo di accedere alla Q2, affrontare la Sprint con forza e iniziare a pianificare una strategia vincente per la gara. La sua mentalità resiliente promette una giornata di sabato carica di intenti rivitalizzati e ambizioni rinnovate.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Qatar MotoGP 2023

“È un peccato perché oggi avevamo la velocità per passare alla Q2, ma ho preso la bandiera gialla in entrambi i miei giri veloce e non sono riuscito a entrare nella top 10. Ma comunque ci riproveremo domani. Oggi la velocità era davvero buona e sono contento di come stavamo performando. Domani cercheremo di entrare in Q2, fare una buona sprint e poi inizieremo a pensare alla Gara.”