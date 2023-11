MotoGP | Quartararo sulla regola della pressione delle gomme: “Squalifica immediata? Penso che sia stupido!”

MotoGP 2023 Monster Energy Yamaha – Nella stagione MotoGP 2024 non ci saranno più avvertimenti o penalità di tempo per problemi e irregolarità in relazione alla pressione minima degli pneumatici specificata e consigliata da Michelin, ma squalifica immediata.

Fabio Quartararo non ci sta e così come riportato da Speedweek.com ha detto a chiare lettere che questa regola è stupida e non è a favore della sicurezza. Ecco cosa ha detto l’iridato 2021 della Top Class.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Regola Pressione Gomme MotoGP

“Penso che sia stupido! È già molto difficile sorpassare. Non è nemmeno una questione di sicurezza! Se vuoi creare sicurezza, devi farlo in modo diverso! La pressione minima degli pneumatici è ora di circa 1,88 bar. A mio parere, per il momento dovrebbe essere ridotto a 1,80. Anche se guidi a 1,75 bar, la gomma non esploderà! Non so perché stiano seguendo questi regolamenti. Dobbiamo parlare seriamente! È anche pericoloso mantenere alta la pressione. Alla fine, la moto viaggia su due gomme che dovrebbero tenere. Ma se la gomma non funziona più, la moto è completamente diversa da guidare e non funziona.”