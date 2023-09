MotoGP | Gp Misano Sprint Race, Bagnaia: “E’ stata veramente tosta”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Ducati – Francesco Bagnaia ha portato a casa un bel podio nella Sprint Race del Gran Premio di casa, disputato al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il Campione in carica al rientro dopo il terribile high-side e l’investimento da parte di Brad Binder (fortunatamente sulle gambe, ndr) avvenuto a Barcellona, ha stretto i denti difendendosi dagli attacchi di un grande Dani Pedrosa, quarto con la KTM. Ecco cosa ha detto il pilota piemontese.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“E’ stata veramente tosta, avevo dolore soprattutto nelle curve a destra. Per la gara aumenteremo l’antidolorifico e vedremo. Di certo servirebbe riposo ma non c’è tempo. Oggi è stata veramente tosta, ma era importante avere una base su cui lavorare per il GP di domenica – ha detto Pecco a Sky Sport – Avevo molto dolore, soprattutto nelle curve a destra dove sono andato spesso lungo. La terapia sta funzionando ma servirebbe riposo per queste botte, ma purtroppo non c’è tempo. Mi aspettavo comunque un miglioramento, ma il dolore è rimasto costante e, in particolare nei primi giri, il ginocchio non era così a posto. In ogni caso è stato fondamentale tornare in pista: oggi abbiamo perso solo 5 punti invece che 12.”

4.7/5 - (43 votes)