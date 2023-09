MotoGP | Gp Misano Sprint Race, Di Giannantonio: “Sono molto dispiaciuto”

MotoGP GP Misano Ducati Gresini – Fabio di Giannantonio ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, in 17esima posizione.

Dopo le difficoltà aver mancato l’accesso diretto in Q2 a causa di una bandiera gialla che gli ha fatto perdere il miglior crono, nel corso della Q1 è stato vittima di una scivolata che l’ha costretto a partire dalle retrovie. Al via, nel caos delle prime fasi ha perso il contatto con il gruppo ed ha chiuso lontano dai primi.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Sprint Race GP Misano MotoGP 2023

“Stamattina con gomma dura anteriore e pista fredda sono scivolato e ho preso una forte botta alla spalla sinistra. Ho dovuto correre con antidolorifici, ma non è stato semplice. Non ero al 100%, soprattutto nei cambi di direzione. Sono molto dispiaciuto perché eravamo nell’ultimo gruppo e onestamente ho ritmo per essere molto più avanti”.