MotoGP | Gp Misano Sprint Race, Alex Marquez: “la qualifica ci ha rovinato”

MotoGP GP Barcellona Montmelò Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, in nona posizione.

Il pilota spagnolo, in pista con la moto con livrea dedicata a Fausto Gresini, partito dalla nona posizione, ha faticato nelle prime fasi di gara perdendo il ganci odei primi. Nel finale di gara è riuscito a recuperare conquistando un punto.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race GP Misano MotoGP 2023

“Abbiamo fatto un passo in avanti rispetto a ieri anche se la qualifica ci ha rovinato un po’ il fine settimana. È stato errore mio, non sono riuscito a mettere insieme un ideal lap, e questo ci ha pregiudicato. In sprint con pista libera siamo andati bene, ma con traffico è stato complicato. Domani con gara vera ci sarà da partire bene e far vedere il passo che abbiamo”.