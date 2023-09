MotoGP | Gp Misano, Marini: “Contento di tornare subito in pista”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Mooney VR46 – Luca Marini, dopo le difficoltà di Barcellona è carico per il prossima sfida: il Gran Premio di San Marino e dlla Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023.

Stesso intento anche per Luca (P7 nella generale con 125 punti ndr) in pista per ricucire il gap dal gruppo dei più forti e centrare così un buon risultato nell’ultima gara europea prima della lunga trasferta in Asia.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Sono contento di tornare subito in pista per un’altra gara. A Barcellona non abbiamo mai trovato le sensazioni alla guida che volevamo ed è stato un weekend complicato. Per Misano invece, l’obiettivo è essere lì subito dal venerdì, centrare la Q2 e fare una bella qualifica. Sarà un GP speciale, come sempre, spero ci siano tanti tifosi a supportarci. Come italiani dobbiamo dare il massimo e ho tanta voglia di fare bene.”