SBK | Ufficiale, Nicolò Bulega in Ducati Aruba dal 2024

SBK Ducati Aruba – Era una notizia data ormai per scontata, ma adesso è ufficiale: Nicolò Bulega vestirà i colori del team Ducati Aruba dal 2024.

L’attuale leader del Campionato del Mondo Supersport (9 vittorie e 13 podi in totale fino a questo momento in stagione) difenderà i colori del Team ufficiale in WorldSBK nella stagione 2024 in sella alla Ducati Panigale V4R.

Il #11 andrà a sostituire Michael Ruben Rinaldi e affiancherà il già riconfermato Alvaro Bautista.

Dichiarazioni Nicolò Bulega

“Voglio essere sincero: questo è un sogno che si avvera. Correre per un team ufficiale è il desiderio di ogni pilota. Per questo motivo, prima di parlare delle mie emozioni e delle mie aspettative, voglio ringraziare Ducati e Aruba.it Racing. E sono anche estremamente riconoscente per l’opportunità che mi è stata data già nella passata stagione da Aruba.it e Feel Racing ed in particolar modo da Stefano Cecconi, Serafino Foti e Daniele Casolari. Mi hanno scelto per guidare una Ducati Panigale V2 fantastica, su cui mi sono sentito subito a mio agio. So quanto importante sia questa opportunità e darò sempre il massimo per migliorami, giorno dopo giorno, con l’unico obiettivo di ottenere i migliori risultati possibili. Lo dico ancora: grazie per la fiducia. Pensando alla storia di questo Team dove hanno sempre corso grandissimi campioni mi sento fiero di poter difendere gli stessi colori. Inoltre sono molto felice di poter condividere il box con Alvaro Bautista. Averlo come compagno di squadra sarà un grosso stimolo: cercherò di assorbire ogni informazione per poter imparare da lui”.