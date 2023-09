MotoGP | Gp Misano Gara, Quartararo: “Dobbiamo fare dei grandi passi avanti nei test”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, 12esima tappa della stagione, in tredicesima posizione.

Il francese, scattato dalla 13esima casella, ha tentato di lottare nei primi giri per guadagnare posizioni, ma si è ritrovato in una situazione simile a quella di ieri, quando riusciva tenere un buon ma non riusciva a compiere sorpassi. Il pilota Yamaha ha corso al 13° posto per gran parte della gara. Nel finale ha messo pressione su Aleix Espargaró ma non è riuscito a passarlo. Ha concluso al 13° posto, a soli 0.020 dallo spagnolo e 15.898 dal vincitore della gara.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gara GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“È stato più o meno lo stesso, ma sento che oggi stavo guidando un po’ meglio. Ero veloce con la nostra moto. Siamo riusciti a mantenere un buon ritmo, ma quando siamo dietro a qualcuno è difficile sorpassare. A quattro giri dalla fine ho deciso di ‘tagliare’ sul rettilineo: ho creato un distacco di 1 secondo dai piloti davanti per vedere quale fosse il nostro ritmo. Fondamentalmente, in un giro ero già di nuovo dietro a loro, quindi è stato bello vedere che eravamo veloci con la nostra moto. Ma dobbiamo fare dei grandi passi avanti nei test di domani e ripartire con un feeling migliore.”