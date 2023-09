MotoGP | Gp Misano Gara, Bagnaia: “Emozionante vedere tutto il rosso sotto al podio”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Ducati – Francesco Bagnaia ha bissato il terzo posto della Sprint Race nella gara “lunga” della domenica al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il #1 della Ducati, ad una settimana esatta dalla terribile caduta di Barcellona, è sceso in pista con la Desmosedici con livrea gialla, un omaggio alla storia della Casa di Borgo Panigale nel mondo delle competizioni. Si tratta del secondo episodio del progetto di valorizzazione del “Giallo Ducati” nelle Corse , dopo che le Panigale V4 R del Team Aruba.it Racing – Ducati avevano sfoggiato questa colorazione in occasione dell’Emilia Romagna Round del WorldSBK, sempre nella cornice casalinga del World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

Pecco ha inizialmente provato a tenere il passo di un’incontenibile Jorge Martin senza riuscirci, ma ha poi subito l’attacco di Marco Bezzecchi, che ha chiuso davanti al piemontese.

Bagnaia ha poi tenuto a distanza Dani Pedrosa, che così come ieri da wild card ha sfiorato il podio finendo quarto. Ecco cosa ha detto il Campione in carica.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“E’ stata una gara difficile ma sono molto contento, dopo quanto accaduto a Barcellona non era scontato essere qui. Ho provato a passare Jorge (Martin) ma ne aveva di più. Recuperavo al curvone ma non riuscivo a guidare bene. La pressione della gomma alla fine è salita e ho dovuto rallentare. Solitamente uso molto le gambe per aiutarmi nella guida, mentre in questa occasione ho guidato molto di braccia e mi sono stancato tanto. Abbiamo cercato di non perdere da Pedrosa, ho spinto negli ultimi giri ed è andata bene. Sono soddisfatto e orgoglioso delle persone che mi hanno aiutato, sono contento. Mollare mai. Domani starò tranquillo, non ci sono molte cose da provare e credo che starò a riposo. Oggi per la gara ho preso antidolorifici.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Controllo Pressione Gomme Michelin Gara GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Non sono critico nei confronti della Michelin, ho solo detto sin dall’inizio e lo ribadisco che la regola del controllo della pressione è stata messa per una questione di sicurezza, ma non rende più sicuro il nostro sport. Non sono d’accordo e non lo sarò mai.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia su Dani Pedrosa Gara GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Sia ieri che oggi Dani ha guidato benissimo, è affascinante vederlo guidare, passa sempre negli stessi punti, fa sempre le stesse traiettorie, è molto bello da vedere.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Pubblico sotto al Podio Gara GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Mi ha fatto molto piacere vedere tutto questo affetto, è magico ed è una grandissima responsabilità ed emozione vedere tutto “Rosso” anche sotto al podio. Vuol dire che stiamo lavorando nel modo giusto.”

