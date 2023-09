MotoGP | Martin vince a Misano: gli highlights della gara [VIDEO]

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini – Vi riportiamo gli highlights dell’ultimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP.

Al termine di una gara ben gestita, Jorge Martin ha confermato il passo mostrato nelle sessioni di ieri, garantendosi una vittoria quanto mai importante non solo per il morale, ma anche per il campionato. Lo spagnolo, vincitore della Sprint di ieri e scattato dalla pole position, ha estratto il massimo del potenziale dalla propria GP23 e si è lasciato alle spalle gli acciaccati Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, con quest’ultimo visibilmente sofferente al termine della corsa.

Al terzo posto un superbo Daniel Pedrosa con una KTM estremamente competitiva, seguito a ruota da Maverick Vinales, Miguel Oliveira e Marc Marquez, oltre all’altra Aprilia RNF condotta da Raul Fernandez, sempre più confidente in sella all’Aprilia. Completano la graduatoria del primi dieci Luca Marini e Johann Zarco. Appuntamento tra tra due settimane a Nuova Delhi per il primo Gran Premio d’India nella storia della MotoGP.





