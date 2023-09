SBK | Gp Francia Day 1, Rinaldi: “C’è fiducia”

SBK Gp Francia Magny-Cours Ducati – Michael Rinaldi ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Francia, nona tappa del mondiale 2023, con il primo tempo.

Il pilota italiano ho impressionato nel corso del pomeriggio francese, dove, nonostante le temperature alte è riuscito a in un netto miglioramento rispetto al mattino.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Francia Magny-Cours

“Sicuramente è un venerdì interessante durante il quale abbiamo lavorato bene riuscendo a migliorarci rispetto al mattino. Nel pomeriggio, malgrado la temperatura davvero molto alta e inusuale per questo circuito, abbiamo provato diverse soluzioni, anche sulle gomme, che potrebbero risultare utili per le gare del weekend. C’è fiducia e ce la metterò tutta per poter ottenere buoni risultati”.