MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Di Giannantonio: “Non avevo un gran feeling”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati Gresini – Fabio Di Giannantonio ha ottenuto la 13esima posizione nella Sprint Race del Gran Premio della Malesia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2023.

Il pilota romano del Team Ducati Gresini, che scattava dall’undicesima casella non è riuscito a mantenere la posizione, chiudendo fuori dalla zona punti. Ecco cosa ha detto il “Diggia” che aspetta la chiamata della Honda in ottica 2024.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Non è per nulla un weekend facile fino ad ora. Non avevo un gran feeling e infatti sono caduto nel tentativo di spingere al limite in Q2. È altrettanto vero che in Q1 abbiamo messo insieme un gran giro, ora dobbiamo lavorare per mettere a posto qualcosa e tornare ad essere performanti domani.”