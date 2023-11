MotoGP | Gp Malesia Sprint Race: vince Alex Marquez, Martin e Bagnaia a “podio”

MotoGP Gp Malesia Sepang Sprint Race – Alex Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Malesia classe MotoGP, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2023.

Il pilota del Team Gresini che partiva dalla quarta casella dello schieramento, dopo una bella partenza è passato in testa a cinque giri dal termine dei dieci disputati, non lasciandola più sino alla bandiera a scacchi. Per il #73 si tratta della seconda vittoria in una gara sprint dopo quella di Silverstone.

Meno “esplosivo” del solito Jorge Martin, che battuto in qualifica da Pecco Bagnaia, è comunque riuscito a rosicchiare due punticini al Campione in carica (sono 11 i punti che separano l’italiano dallo spagnolo, ndr), che si è arreso anche allo spagnolo del Pramac Racing, per un podio formato da tre Ducati, quelle di Alex Marquez, Martin e Bagnaia.

Ottima la gara di Enea Bastianini che dopo una bella qualifica ha lottato per il vertice chiudendo quarto, davanti alle KTM di Brad Binder e di un ritrovato Jack Miller.

A punti anche Marco Bezzecchi, settimo con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team, Johann Zarco (Ducati Pramac) e Luca Marini (Ducati Mooney VR46 Racing Team).

Ha chiuso decimo Maverick Vinales, che ha portato la sua Aprilia davanti alla Yamaha di Franco Morbidelli e alla RS-GP gemella di Aleix Espargarò.

Fabio di Giannantonio (Gresini Racing) ha chiuso 13esimo, mentre hanno faticato Fabio Quartararo e Marc Marquez (scivolato nelle prime fasi di gara e poi risalito in sella, ndr), che hanno tagliato il traguardo rispettivamente in 16esima e 21esima posizione.

Da segnalare la 22esima piazza di Alvaro Bautista, con il due volte iridato della Superbike che ha chiuso penultimo, davanti al solo Joan Mir, caduto come il team-mate Marquez e poi rientrato in pista. Qualcuno si aspettava di più dal #19 che è in sella alla Ducati Desmosedici del Team Aruba.it Racing, ma il livello della MotoGP è altissimo e lo spagnolo non guidava una MotoGP da 5 anni, un’eternità.

