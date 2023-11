MotoGP | Gp Malesia, Quartararo: “Punto a chiudere bene la stagione ma penso già al 2024”

MotoGP GP Malesia Sepang 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo arriva al Sepang International Circuit con l’intenzione di chiudere bene la stagione e un occhio al 2024.

Il pilota della Yamaha sul tracciato malese ha corso cinque volte (in Moto3 nel 2016, in Moto2 nel 2017 e 2018 e in MotoGP nel 2019 e 2022) e non è mai finito fuori dalla top 7, sfiorandi il podio nel 2016 e Nel 2018, quando è arrivò quarto e quinto ed ottenendolo lo scorso anno, un terzo posto arrivato nonostante avesse corso un infortunio alla mano riportato in un incidente nelle FP4. Ecco cosa ha detto “El Diablo”.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Sepang è un circuito particolarmente bello per capire meglio dove possiamo migliorare, tenendo già a mente il prossimo anno, che non è più così lontano. Naturalmente, anche questi ultimi tre GP sono molto importanti e ci concentreremo sull’ottenimento dei migliori risultati possibili, come sempre, ma dobbiamo anche assicurarci di prepararci il più possibile per il 2024. In generale sono abbastanza soddisfatto di come stanno andando le cose. Di solito facciamo fatica verso la fine della stagione, ma quest’anno stiamo andando bene, quindi voglio continuare così.”