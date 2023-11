MotoGP | Gp Malesia, Morbidelli: “Faremo del nostro meglio”

MotoGP GP Malesia Sepang 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli si prepara all’ultimo trittico della stagione, le ultime tre gare in sella alla Yamaha. Prossima tappa Sepang, per il Gran Premio della Malesia.

Dopo una breve pausa che ha permesso di prendere fiato e ricaricare le energie, Morbidelli guarda alla spinta finale della stagione 2023 con grande fiducia. La performance in Thailandia ha dimostrato la buona velocità e il passo del pilota, ma le difficoltà in qualifica sono state un ostacolo da superare. Con il GP della Malesia noto per le sue sfide uniche, che vanno dal caldo soleggiato all’imprevedibile pioggia, Morbidelli e il suo team sono pronti a fronteggiare qualsiasi condizione. La determinazione è alta, e il pilota italiano è determinato a fare del suo meglio.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“La pausa di una settimana è stata una buona occasione per riprendere fiato in vista della spinta finale della stagione 2023. In Tailandia abbiamo visto che la nostra velocità e il nostro passo sono ottimi, ma le difficoltà risiedono nella nostra posizione in qualifica, quindi miriamo a lavorare su questo aspetto anche questo fine settimana. Il GP della Malesia presenta sempre le sue sfide uniche: può essere soleggiato e molto caldo, il che è fisicamente impegnativo, oppure possiamo affrontare uno dei tipici temporali e condizioni molto bagnate, il che è mentalmente impegnativo, quindi dobbiamo essere pronti per qualsiasi cosa. Faremo del nostro meglio!”